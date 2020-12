LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der London Stock Exchange (LSE) sind am Mittwochnachmittag in London nach oben geschossen. Zuletzt bauten sie ihr zuvor über weite Strecken nur moderates Plus auf mehr als 10 Prozent aus.

Händler verwiesen auf einen Medienbericht, demzufolge die geplante Übernahme des Finanzdatenanbieters Refinitiv von den Wettbewerbshütern der Europäischen Union eine Freigabe erhalten werde. Seit Monaten lief in der Europäischen Union eine eingehende Prüfung des Vorhabens./tih/jha/he