In unserer Artikelserie "Auf diese Tools setzt …" gewähren bekannte Internetfirmen aus Deutschland seltene Einblicke in ihren Tech-Stack. Heute an der Reihe: Christian Rebers Präsentations-Startup Pitch. t3n: Welches Tool setzt ihr für das Bewerbermanagement und HR-Management ein? Fürs Recruiting nutzen wir Greenhouse, weil wir damit am besten den Überblick über die Kandidaten und jeden einzelnen Schritt des Bewerbungsprozesses behalten können. Die Templates sind super, genauso wie die Scorecards. Für alle weiteren HR-Themen kommt bei uns Personio zum Einsatz. Dieses Tool ist zwar ein bisschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...