Der designierte US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch in einem Interview mit der New York Times, dass er nicht sofort handeln werde, um das mit China abgeschlossene Handelsabkommen der Phase Eins rückgängig zu machen. Weitere Zitate "Oberste Priorität ist es, ein großzügiges Konjunkturpaket durch den Kongress zu bekommen, noch bevor er sein Amt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...