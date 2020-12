DJ Aktien Schweiz schließen wenig verändert - Pharmaaktien fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Treibende und drückende Faktoren haben am Mittwoch den Aktienmarkt in der Schweiz in Schach gehalten. Beim Thema Corona-Impfstoffe gab es weiter positive Nachrichten, da die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte MHRA eine temporäre Notfallzulassung für das Vakzin von Pfizer und Biontech erteilt hat. Es wird mit baldigen Zulassungen in den USA und Europa gerechnet. Derweil machen die Dynamik der Corona-Pandemie und die verschärften Maßnahmen dagegen weiter Sorgen. Allerdings hat sich der schweizerische Markt am Mittwoch robuster gezeigt als andere Börsen in Europa, nachdem er in jüngster Zeit etwas hinterher gehinkt hat.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 10.435 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 52,01 (zuvor: 52,87) Millionen Aktien.

Pharmawerte waren gesucht. Gute Nachrichten gab es bei Roche, deren Krebsmittel Gavreto am späten Dienstag von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für eine bestimmte Behandlung erhalten hat. Die Roche-Aktie gewann 1 Prozent. Novartis stiegen um 0,7 Prozent.

Finanzwerte tendierten überwiegend leichter, während Credit Suisse mit einem Plus von 0,2 Prozent relative Stärke zeigten. Experten begrüßten, dass das Institut mit dem derzeitigen Llodys-Chef Antonio Horta-Osorio einen sehr angesehenen Banker als Chairman erhalten wird. UBS fielen um 0,9 Prozent, Swiss Re um 0,89 Prozent.

Die rote Laterne im SMI hielten Geberit mit einem Abschlag von 2,7 Prozent, Alcon verbilligten sich um 2,2 Prozent.

December 02, 2020 11:38 ET (16:38 GMT)

