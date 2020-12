Wien (www.fondscheck.de) - Die Targobank schließt eine Kooperation mit dem französischen Fondshaus Amundi, so die Experten von "FONDS professionell".Das Geldhaus mit Hauptsitz in Düsseldorf wolle damit sein Privatkundengeschäft forcieren, heiße es in einer Mitteilung. Demnach sei die Partnerschaft am 1. Dezember 2020 gestartet. Dabei könnten Kunden börsengehandelte Indexfonds (ETFs) der Pariser im Wert von 3.000 Euro ohne Ordergebühren kaufen. Zum Jahresauftakt 2021 sollten zudem die Targobank-Kunden Amundi-Fonds mit Fokus auf nachhaltige Investments kaufen können. ...

