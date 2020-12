Der deutsche Aktienindex DAX atmet heute weiter aus. Nach einem schwächeren Handelsstart gibt er im Zuge einer schwächeren Wall Street aktuell weiter nach. Er verliert derzeit 69 Punkte oder 0,51 % tiefer bei 13.313 Punkten.Bester Wert im DAX ist derzeit RWE, der 1,8 % auf 35,12 Euro zulegt. Der Dow Jones Industrial gibt im frühen Handel an der Wall Street 45 Punkte bzw. 0,15 % auf 29.779 Punkte ab. Stärkster Wert ist derzeit Chevron mit einem Zugewinn von 3,51 %. Der Wert profitiert wohl von den weiter festen Ölpreisen. Am schwächsten notiert dagegen die Aktie von Salesforce. Gestern wurde nachbörslich gemeldet, dass Salesforce Slack übernehmen will. Salesforce gibt aktuell 6,76 % auf 186,22 Dollar ab.

