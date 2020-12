The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.12.2020

Die folgenden Instrumente an der Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2020





ISIN Name

AU000000GLA7 GLADIATOR RES LTD

CA70469M2076 PEAK POSIT.TECHN.INC.O.N.

KYG2045D1079 CHANGSHOUHUA F.REGS HD-10

US6084642023 MOL NA A ADR REG.S 1/2

US674215AG39 OASIS PETR. 14/22

US88677Q1094 TILE SHOP HLDGS DL-,0001

