DJ Fed/Beige Book: Vier Distrikte mit geringem oder keinem Wachstum

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in den meisten ihrer Distrikte nur moderat gewachsen. Vier Distrikte meldeten geringes oder gar kein Wachstum, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervorgeht. Philadelphia und drei der vier Distrikte im mittleren Westen berichteten von einer sich verlangsamenden Entwicklung Anfang November mit steigenden Covid-19-Fällen.

Die Beschäftigung legte in fast allen Bezirken moderat zu, in den meisten war das Wachstum aber bestenfalls langsam. Die Pandemie verschärfe die Schwierigkeiten der Unternehmen, Mitarbeiter anzuwerben und sie zu halten, so der Bericht.

Bei den Faktorpreisen meldeten die Unternehmen in den meisten Distrikten ein moderates Wachstum, während die Verkaufspreise nur leicht zulegten. Der Anstieg der Corona-Fälle führte zu Verzögerungen in Produktions- und Lieferbetrieben.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Ökonomen sind besorgt, dass sich das US-Wachstum angesichts der grassierenden Corona-Pandemie zu stark abschwächen könnte. Sie glauben, dass die Fed versuchen wird, die Wirtschaft weiter anzukurbeln, indem sie ihre Käufe von Staatsanleihen auf das lange Ende der Zinskurve verlagert - womöglich schon bei der nächsten Fed-Sitzung am 15. und 16. Dezember.

Im Jargon der Währungshüter heißt das "Operation Twist". Eine solche Operation hatte die Fed schon einmal im Jahr 2011 unternommen. Mit dieser "Drehung" wollte die Notenbank damals eine Umschichtung der Staatsanleihen in ihren Beständen erreichen und auf diese Weise die langfristigen Zinsen in den USA senken. Da sich Demokraten und Republikaner im Kongress nicht auf ein weiteres Corona-Hilfspaket einigen können, steht die Fed aktuell unter Zugzwang.

(Mitarbeit: Andreas Plecko)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2020 14:34 ET (19:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.