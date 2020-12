Towerco Valocîme wird die Sitetracker-Plattform nutzen, um betriebliche Effizienzen zu erzielen. Dadurch wird die nächste Wachstumsphase beschleunigt und die Belegschaft gestärkt.

Sitetracker wird Towerco Valocîme in die Lage versetzen, den Abschluss des Tower-Rollouts von der Standortakquisition bis zum Colocation-Management in ganz Europa nahtlos zu managen und voranzutreiben.

Towerco Valocîme betrachtet die Erfahrung von Sitetracker im Telekommunikationsbereich als entscheidend für die Skalierung des Towerco-Geschäfts.

Sitetracker, der globale Standard für das Management volumenstarker Projekte für Infrastruktureigner und -betreiber wie Ericsson, British Telecom, Vertical Bridge und Vodafone Vantage Towers, ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit Towerco Valocîme, einem innovativen Unternehmen im Tower-Bereich in Frankreich, bekannt zu geben.

Die derzeitige Aufteilung der Telekommunikations-Wertschöpfungskette ist stark asymmetrisch zugunsten der Funkturmbetreiber (Towercos). Der Zweck der Angebote von Towerco Valocîme besteht darin, ein neues Gleichgewicht zugunsten der Eigner und Betreiber herzustellen. Bis Ende 2019 hatten mehr als 1000 Vermieter die Angebote von Towerco Valocîme unterzeichnet und konnten so ihr Einkommen deutlich steigern. Im Jahr 2020 hat Towerco Valocîme seine Betreiberangebote lanciert, um die Hostingkosten zu senken und damit die durchschnittlichen Betriebseinnahmen pro Standort zu erhöhen.

"Wir haben in Frankreich ein faires und einfaches Modell für Funktürme geschaffen", sagte Frédéric Zimer, CEO von Towerco Valocîme. Er fuhr fort: "Wir haben Tausende von Vermietern und jetzt holen wir die Betreiber hinzu. Der Schlüssel zur Aufrechterhaltung unserer Margen ist die betriebliche Effizienz, deshalb haben wir uns dafür entschieden, unseren Betrieb über Sitetracker abzuwickeln."

Das Know-how von Sitetracker im Telekommunikationsbereich rund um Prozesse und Fähigkeiten zur Optimierung von Immobilien, Mietverträgen und Genehmigungen wird Towerco Valocîme bei der Skalierung helfen. Die benutzerfreundliche Schnittstelle von Sitetracker, die auf der Salesforce-Plattform aufbaut, wird es Towerco Valocîme einfach machen, die Plattform an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Mit branchenführenden Funktionen wie Trackern, effizienten Abschlüssen mit automatisierter Dokumentengenerierung, sofort einsatzbereiter Berichterstattung und Dashboard-Gestaltung sowie Sitetracker Mobile wird Towerco Valocîme in der Lage sein, sein Tower-Geschäft schneller, einfacher und effizienter denn je aufzubauen.

"Betriebliche Effizienzen sind entscheidend für unser Geschäft. Mit Sitetracker werden wir jeden Schritt eines jeden Projekts nachverfolgen, von der Standortakquisition bis zur Vermietung, und zwar an einem Ort. Noch wichtiger ist, dass wir auf einem übergeordneten Niveau sehen können, wo wir uns verbessern können", sagte Frédéric Zimer. "Ich glaube, dass uns dies dabei helfen wird, die Arbeitsweise der Towercos weiter zu verändern und unser Geschäft zu skalieren."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Innovationsträgern wie Towerco Valocîme, welche die Towerco-Branche in ein faires Gleichgewicht bringen", so David George, VP für EMEA bei Sitetracker. "Wir fühlen uns geehrt, dass wir ausgewählt wurden, eine so wichtige Rolle bei ihrem Wachstum zu spielen, und freuen uns darauf, ihnen dabei zu helfen, die vor ihnen liegenden Chancen zu nutzen."

Weitere Informationen über Towerco Valocîme finden Sie unter https://valocime.fr/. Weitere Informationen über Sitetracker finden Sie unter www.sitetracker.com.

Über Sitetracker

Sitetracker, Inc., ist für die erfolgreiche Bereitstellung von kritischen Infrastrukturen zuständig. Als globaler Standard für das Management von Projekten mit hohem Volumen ermöglicht die Sitetracker-Plattform wachstumsorientierten Innovationsträgern die Optimierung des gesamten Lebenszyklus von Vermögenswerten. Vom Außendienst bis hin zur obersten Geschäftsleitung ermöglicht Sitetracker den Beteiligten, die Planung, Bereitstellung, Wartung und das Wachstum ihrer Kapitalanlagenportfolios zu optimieren. Marktführer in der Telekommunikations-, Versorgungs-, Smart-Cities- und Energiebranche wie Ericsson, Fortis, Alphabet, British Telecom und Vodafone vertrauen beim Management von Millionen von Standorten und Projekten auf Sitetracker. Diese Portfoliobestände rund um die Welt haben einen Wert von über 24 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.sitetracker.com.

Über Towerco Valocîme

Die Towerco-Valocîme-Gruppe wurde 2017 von mehreren führenden Wirtschaftsvertretern mit dem Ziel gegründet, die Einnahmen aus Land- und Immobilienwerten von Vermögenseignern zu steigern. Dank der Telekommunikations-, Immobilien- und Finanzkompetenz der Gründer und ihrer Mitarbeiter widmete sich das Unternehmen Towerco Valocîme schnell der Bewertung von Standorten und Infrastrukturen, die Telekommunikations- und Rundfunkausrüstungen beherbergen. Das Unternehmen war in der Lage, ein motiviertes und kompetentes Team in allen Bereichen der Wertschöpfungskette zusammenzustellen. Die einfachen und für Vermieter sehr attraktiven Angebote von Towerco Valocîme (mit 20-30 Mehreinnahmen) ermöglichten es der Gruppe, in den Jahren 2017 und 2018 schnell ein bedeutendes Portfolio in allen französischen Departements aufzubauen. Im Laufe des Jahres 2019 kam der Investmentfonds KKR zur Gruppe Towerco Valocîme hinzu, der gemessen an seiner Größe der drittgrößte Fonds der Welt ist und Towerco Valocîme erstklassige finanzielle Kapazitäten zur Verfügung stellt.

