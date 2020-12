Das Update beinhaltet zeitlich limitierte Events zur Unterstützung der Charakterentwicklung ab heute!

Ab heute können sich Mapler mit der neuen Kriegerklasse Demon Avenger in Nexons kostenlosem MMORPG für Handys, MapleStory M, in die Lüfte erheben!

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201202005977/de/

MapleStory M (Graphic: Business Wire)

Der mit Dämonenflügeln durch das Schlachtfeld schwebende Demon Avenger schließt sich dem Kampf mithilfe eines Exceed-Systems an, das beträchtlichen Schaden anrichtet. Durch den Einsatz von HP zum Ausführen von Fertigkeiten kann sich der Demon Avenger dank verschiedener Heilfähigkeiten, darunter "Blood Pact", inmitten des Kampfes auf einfache Weise erholen.

Eine Auswahl von zeitlich begrenzten Events ist ebenfalls verfügbar, darunter:

Feierliches Demon-Avenger-Login-Belohnungsevent: Spieler, die sich zwischen heute und dem 7. Dezember 2020 einloggen, erhalten ein besonderes Geschenk, um ihren Charakter einmal pro Konto aufzuwerten.

Event zur Wachstumsunterstützung des Demon Avenger: Bis zum 11. Januar 2021 erhalten Spieler, die eine bestimmte Stufe erreichen, zusätzliche spielinterne Objekte, die für die Aufwertung eines bestimmten Charakters nützlich sind.

Demon-Avenger-Brandevent: Jeder neue Demon-Avenger-Charakter kann bis zum 11. Januar 2021 für alle Level zwischen Level 3 und 100 um drei Stufen aufgewertet werden.

Am 16. Dezember werden den Spielern zusätzliche Updates vorgestellt, darunter ein brandneues Master-Label, das höchste erreichbare Luxuslabel, das von Masterpiece Machines erworben werden kann, das "Heroes of M 2"-Event und andere saisonale Events.

Um mehr über MapleStory M, zu erfahren, besuchen Sie den App Store oder Google Play und folgen Sie @PlayMapleMauf Twitter, um die neuesten Updates zu erhalten.

MapleStory M, das am 24. Juli 2018 weltweit eingeführt wurde, bringt die nostalgische Welt des Side-Scrolling-MMORPG MapleStory auf Mobilgeräte und bietet die gleichen unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, immersiven Storylines und epischen Boss-Raids, die Fans von der epischen Reihe erwarten. MapleStory M erreichte schnell 10 Millionen Downloads innerhalb von 100 Tagen nach der weltweiten Markteinführung und feierte kürzlich sein 2-jähriges Jubiläum mit 16 Millionen Downloads weltweit.

Nexon America, eine Tochtergesellschaft der NEXON Co., Ltd. ("Nexon") (3659.TO), ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Spielen mit mehr als 80 Live-Spielen in über 190 Ländern. Nexon America führte Mikrotransaktionen und das Free-to-Play-Geschäftsmodell im westlichen Markt ein und verfügt über unübertroffene globale Fachkompetenz bei anspruchsvollen Live-Game-Betrieben, der Pflege von Spieler-Communitys und der Fortführung von Titeln über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg. Nexon ist an der Börse von Tokio notiert und wurde 2017 in den Aktienindex Nikkei 300 aufgenommen.

