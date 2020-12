Berlin - Nach der Zulassung des Biontech-Impfstoffs in Großbritannien fordert der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach eine beschleunigte Corona-Impfung auch in Deutschland. Die Bevölkerung müsse "in Rekordzeit" geimpft werden, sagte der Mediziner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



"Wenn wir genügend Impfstoff bekommen, muss es uns gelingen, innerhalb weniger Monate jeden impfbereiten Deutschen gegen das Coronavirus zu impfen." Lauterbach äußerte die Erwartung, dass die Impfstoffe von Biontech und Moderna "sehr schnell auch in Deutschland zugelassen werden - etwa per vorläufiger oder eingeschränkter Zulassung". Diese beiden Impfstoffe sind nach seiner Einschätzung "absolut zulassungswürdig". Lauterbach weiter: "Wir sollten da keine Zeit verlieren, auch wenn andere EU-Staaten noch nicht so weit sind."



Die Vakzine von Biontech und Moderna reichten allerdings nicht aus, schränkte der Mediziner ein. "Mit den Mengen, die wir uns über die EU gesichert haben, können wir in Deutschland nur schätzungsweise 26 Millionen Menschen impfen", sagte er. Der Rest müsste von Astrazeneca und anderen Impfstoffherstellern abgedeckt werden. Auch der Astrazeneca-Impfstoff werde voraussichtlich bald die Zulassung bekommen.



"Wir müssen auf jeden Fall in der Lage sein, den Impfstoff, den wir bekommen, sofort zu verimpfen", forderte Lauterbach.

