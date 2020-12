Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 30 novembre/November 2020) - This Bulletin was amended and republished December 2nd to reflect trading in U.S. dollars.

Jushi Holdings Inc.10% Senior Secured Notes (the "Debentures") have been approved for listing.



Les billets garantis de premier rang de Jushi Holdings Inc. à 10% (les débentures) ont été approuvés pour inscription.

Issuer/Émetteur: Jushi Holdings Inc. - 10% Senior Secured Notes Security Type/Titre: Debentures/Débentures Listing Date/Date de l'inscription: Le 1 d é cembre/December 1, 2020 Symbol: JUSH.DB.U Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 76 352 CUSIP: 48213YAA5 ISIN: CA48213YAA51 Boardlot/Quotité: US$1,000 principal amount/1 000 $US de capital Trading Currency/Monnaie de n égociation : US$/$US Frequency/La fréquence: Trimestriel/Quarterly- Le 31 mars/March and/et le 30 juin/June and/et le 30 septembre/September and/et la 31 décembre / December Maturity Date/Date d'échéance: Le 15 janvier/January 2023 First Payment Date/ Date du premier versement: Le 31 décembre / December 31, 2020 First Accrued Interest Date/ Date du premier intérêt couru: Le 1 d é cembre /December 1 , 2020 Day Count Convention/Convention du nombre de jours: 30/360 Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: listings@thecse.com