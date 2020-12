Die Valencianische Vereinigung der Erzeuger (AVA-ASAJA) schätzt in einer ersten Katastrophenbewertung, dass der von Hagel in der Provinz Valencia letzten Freitag verursachte Schaden ganze Kaki-Ernten vernichtet hat, die noch nicht geerntet wurden, und erzeugte Verluste von rund 13,5 Millionen EUR für diesen Ertrag. Bildquelle: Shutterstock.com Insbesondere in der Region La Ribera und...

Den vollständigen Artikel lesen ...