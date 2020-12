Steele stärkt seine Position als führende Risiko-Informations-Plattform für die Erkennung und Minimierung von Compliance-Risiken

Steele Compliance Solutions, Inc., weltweit führender Anbieter von Ethik- und Compliance-Management-Lösungen für die größten multinationalen Unternehmen und Finanzinstitute der Welt, gab heute die Übernahme von info4c bekannt. info4c stellt die renommiertesten und solidesten Datenbanken zu politisch exponierte Personen (PEP), Staatsunternehmen (SOE), Sanktionslisten und Watchlists Blacklists bereit. Mit dieser Übernahme platziert sich die patentierte, KI-gestützte Plattform "Risk Intelligence Data" von Steele als die umfassendste Quelle von hochwertigen Echtzeit-Risiko- und Compliance-Daten, die eine effektive Entscheidungsfindung hinsichtlich Anbieter, Lieferanten und Kunden unterstützen.

Im Jahr 2002 wurde info4c von seinem gegenwärtigen CEO Melitta Cabai gegründet. info4c stellt kuratierte und maßgeschneiderte Compliance-Daten bereit, mit denen Unternehmen eine Vielzahl von Regulierungs- und Risikoauflagen, darunter Vorgaben in den Bereichen AML (Anti Money Laundering), ABAC (Anti Bribery and Corruption) und KYC (Know Your Customer), erfüllen können. Das in Zürich ansässige Unternehmen bietet eine umfangreiche weltweite Erfassung von Daten in über 20 Sprachen aus offiziellen, öffentlichen, verlässlichen, seriösen und transparenten Quellen. info4c ist für die branchenführende Qualität seiner Datensätze bekannt und wird weiterhin hauptsächlich über sein Netzwerk von Wertschöpfungspartnern am Markt vertreten sein.

"Wir freuen uns auf das Zusammengehen mit unserem langjährigen Partner, der als Branchenführer eine Innovationstradition und langfristige Wachstumsvision vorweisen kann", so Melitta Cabai, CEO von info4c. "Durch den Zusammenschluss mit Steele können wir einen größeren Kreis von Kunden und Partnern erreichen, da sich uns die Möglichkeit eröffnet, eine optimale Kombination aus KI-basierter Technologie von Steele und proprietären Daten zusammen mit menschlicher Intelligenz zu nutzen, um umfassende Risikoinformationen bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, unsere geschätzten Partner mit dem gewohnten hohen Maß an Service, Aufmerksamkeit und Qualität weiterhin zu betreuen. Als Mitglied der Steele-Familie werden wir in eine Steigerung der Breite und Tiefe unserer Datensätze investieren."

"Angesichts einer ständig zunehmenden Fülle an öffentlich zugänglichen Informationen und eines sich wandelnden regulatorischen Umfelds benötigen Compliance-Fachleute eine bessere Technologie, um Risikoinformationen effektiv ausfindig zu machen", so Christian Focacci, Managing Partner des Bereichs Risk Intelligence Data bei Steele."Die Datensätze von info4c ergänzen unser profundes technologisches Know-how im Daten- und KI-Bereich. Mit dieser strategischen Übernahme erweitern wir unsere Risiko-Informations-Plattform, wodurch unsere Auftraggeber in den Genuss einer noch umfassenderen Risikobeleuchtung kommen und eine prädiktivere Risikoabschätzung von Anbietern und Kunden möglich wird."

"Mehr als je zuvor benötigen Compliance-Fachleute zur effektiveren Risikoerkennung bessere Technologien und bessere Daten", so Eric Lochner, CEO von Steele. "info4c ist ein langjähriger Partner von Steele und seit fast einem Jahrzehnt wissen wir unsere Beziehung mit dem Unternehmen zu schätzen. Wir freuen darauf, das solide Partner-Ökosystem von info4C zu unterstützen und in dieses zu investieren. Wir sind der Überzeugung, dass unsere tragfähige Kundenbasis zusammen mit dem soliden Partnerschaften-Ökosystem von info4c die Branche grundlegend verändern wird. Die Erweiterung der Steele-Produktfamilie versetzt uns in die Lage, unseren Kunden und deren Partnern ein beispielloses Maß an Datenabdeckung bereitzustellen, das es ihnen ermöglicht, eine vertrauliche und effektive Risikoabschätzung vorzunehmen. Zusammen bieten wir der Compliance-Branche die besseren Instrumente, die sie für eine wirklich integrierte und ganzheitliche Sicht auf ihr Compliance-Programm benötigen."

Über Steele Compliance Solutions, Inc.

Steele ist der weltweit führende Anbieter von Ethik- und Compliance-Management-Lösungen. In Zusammenarbeit mit den größten und renommiertesten Unternehmen der Welt stellen wir Compliance-Produkte und -Dienstleistungen bereit, die Firmen beim Aufbau einer Compliance-Kultur und dem Schutz ihrer Marke unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.steeleglobal.com

Über info4c

info4c, vor über 10 Jahren als wegbereitender Schweizer Ersteller von spezialisierten Compliance-Berichten gegründet, ist heute ein global aufgestellter Anbieter hochwertiger Compliance-Informationen. Die info4c-Lösungnen sind maßgeschneidert und so ausgewählt, dass sie die einschlägigen Rechtsvorschriften erfüllen und ihren speziellen Zweck am rationellsten erfüllen: Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML), Prävention von Terrorismusfinanzierung, Betrug und Korruption (z. B. FCPA- und Bestechungsgesetz-Vorgaben). Das Hauptprodukt von info4c, der PEP Desk (Politically Exposed Persons-Datenbank), wird von tausenden Banken, Versicherungsgesellschaften und weltweit agierende Großkonzernen erfolgreich eingesetzt. Der PEP Desk stellt Informationen über Politiker, Führungskräfte und andere wichtige Personen aus mehr als 240 Ländern und Hoheitsgebieten bereit und ist für maximale Effizienz ausgelegt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.info4c.net

