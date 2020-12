Die Immobiliengesellschaft One Liberty Properties Inc. (ISIN: US6824061039, NYSE: OLP) schüttet unverändert eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 45 US-Cents an ihre Investoren aus. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 7. Januar 2021 (Record date: 17. Dezember 2020). One Liberty Properties ist 1982 gegründet worden und besitzt oder betreibt rund 125 Immobilien in 31 Staaten der USA. Im dritten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...