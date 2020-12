Auch wenn kiffen in Deutschland immer noch illegal ist: Cannabis erlebt grade einen mächtigen Aufschwung. Doch was kann der hanfeigene Stoff CBD, der grade so krass gehypt wird? Mit Kiffen assoziiert man vieles, nur keine Produktivität. Trotzdem erlebt Cannabis in Deutschland gerade einen regelrechten Hype, auch in der Geschäftswelt. Die Cannabis-Branche hat nämlich Wege gefunden, die Vorteile der Hanf-Pflanze zu nutzen, ohne dass die Konsumenten high werden - durch den hanfeigenen Stoff CBD. Was kann die umstrittene Substanz? Und ist Cannabis wirklich eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...