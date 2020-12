Der neue intelligente Thales Gemalto ID-Scanner erlaubt als erstes Gerät seiner Art das gleichzeitige Einlesen beider Seiten eines Ausweisdokuments in der Cloud und vereinfacht so den Identitätsprüfungsprozess.

Das neue Gerät ermöglicht eine präzise Authentifizierung von Ausweis- und Führerscheindokumenten, um Einlasskontrollen zu beschleunigen und Unternehmen vor Identitätsmissbrauch zu schützen.

Es folgt den Covid-19-Infektionsschutzempfehlungen durch kontaktlose Identitätsüberprüfung für Endbenutzer und Bedienpersonal.

Thales stellt das weltweit einzige doppelseitige Ausweislesegerät vor, das Identitätsnachweise und Führerscheine in weniger als vier Sekunden in der Cloud1 verifizieren kann. Das Design des intelligenten ID-Scanners beschleunigt den Prozess und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit sowie Kostenvorteile für den Betreiber. Es vereinfacht den Prozess der Ausweisüberprüfung und ermöglicht kontaktlose Kontrollen zur Reduzierung des Covid-19-Infektionsrisikos.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201202005017/de/

(Photo: Thales)

Der intelligente doppelseitige Thales Gemalto ID-ScannerCR5400iunterstützt eine schnelle und sichere Fernüberprüfung von Identitätsnachweisen. Er bietet Unternehmen (Flughäfen, Kasinos, Hotels, Geschäfte usw.) Schutz vor Betrug und Fälschung dank anspruchsvoller Mechanismen für eine leistungsfähige Dokumentenauthentifizierung. Die "i"-Version ermöglicht die zentrale Verbindung mehrerer intelligenter ID-Scanner über WLAN ideal für Unternehmen wie Einzelhandelsgeschäfte oder Finanzinstitute, die eine größere Zahl von ID-Scannern einsetzen. Das kompakte Gerät lässt sich zudem über eine Fernverbindung einrichten, verwalten und warten.

Die Nutzung ist denkbar einfach: Der Benutzer führt das Ausweisdokument in den ID-Scanner ein, der beide Seiten gleichzeitig liest. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wechselt eine LED-Anzeige von blau zu grün, und das Dokument wird ausgeworfen und an den Besitzer zurückgegeben, ohne dass ein physischer Kontakt zwischen Benutzer und Bediener erfolgt. Das Gerät bietet ein angenehmes Kundenerlebnis bei gleichzeitiger Erfassung und Authentifizierung der gescannten Daten.

"Bei Thales sind wir stets bestrebt, Komfort und Sicherheit in den Ausweis-Verifizierungsprozess zu bringen. Der neue doppelseitige ID-Scanner bietet ein reibungsloses Benutzererlebnis und unterstützt gleichzeitig den Serviceanbieter bei der Bekämpfung von Identitätsmissbrauch mit einer flexiblen und leicht zu integrierenden Lösung" , so James MacLean, Director of Document Reading Solutions bei Thales. "Darüber hinaus begegnet der intelligente ID-Scanner von Thales mit seiner kontaktlosen Funktionsweise den neuen Herausforderungen durch Covid-19."

1Datenverarbeitung in der Cloud ermöglicht dem Betreiber eine schnelle und unkomplizierte Verbindung des Geräts mit seinen Netzwerken, Tablets, Smartphones und Unternehmensanwendungen als Service. Dies vereinfacht die Aufgaben von Bedienern und Integratoren und senkt die Kosten der IT-Infrastruktur für Unternehmen ganz erheblich.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen wie Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantentechnologie investiert für eine Zukunft, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaft unverzichtbar ist. Das Unternehmen bedient einen Kundenstamm aus Unternehmen, Organisationen und Regierungen und stellt Lösungen, Dienstleistungen und Produkte für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Verkehr, digitale Identität und Sicherheit bereit, die seine Kunden bei der Erfüllung kritischer Missionen unterstützen und dabei den Menschen in den Mittelpunkt von Entscheidungsprozessen stellen.

Mit 83.000 Beschäftigten in 68 Ländern erzielte Thales im Jahr 2019 einen Umsatz von 19,0 Milliarden Euro (auf 12-Monats-Basis einschließlich Gemalto).

BESUCHEN SIE AUCH:

Thales Group

Market-Seite

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201202005017/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Digital Identity Security

Vanessa Viala

+33 6 07 34 00 34

vanessa.viala@thalesgroup.com