Die US-Großbank JPMorgan hatte bereits gestern mit einer Reihe positiver Studien zu Öl- und Gasaktien aufhorchen lassen. Die Experten betonten sogar, dass sie die Branche am Beginn eines neuen "Superzyklus" sehen (mehr dazu lesen Sie hier). Nun haben sie eine Aktie davon noch einmal besonders hervorgehoben. So wurde BP auf die "European Analyst Focus List" gehoben. Analyst Christyan Malek gefallen die aktuell geringen Erwartungen an die britische Ölgesellschaft, die günstige Bewertung der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...