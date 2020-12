Berlin - Der Fernbusanbieter Flixbus will seinen Betrieb vorübergehend wieder aufnehmen. Ab sofort könne man Tickets für Fahrten zwischen dem 17. Dezember 2020 und 11. Januar 2021 buchen, teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit.



Zu den Verbindungen, die wieder verfügbar sind, zählen unter anderem München - Stuttgart, Berlin - Hamburg, Frankfurt - Stuttgart, Berlin - Leipzig, Köln - Frankfurt, Berlin - Dresden, Frankfurt - München, Frankfurt - Düsseldorf, Dortmund - Stuttgart und Köln - München. Auch Fahrten ins Ausland werden wieder angeboten, darunter Reisen nach Österreich, Belgien, in die Schweiz, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Italien, in die Niederlande und nach Polen. Flixbus hatte seinen Betrieb ab dem 3. November eingestellt. Zur Begründung hatte das Unternehmen die Corona-Kontaktbeschränkungen angeführt.



Auch Flixtrain war von dem Beschluss betroffen.

FLIXMOBILITY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de