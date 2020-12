Boulogne-Billancourt, Frankreich (ots/PRNewswire) - Olivier Lemaître tritt als Executive Director für Deutschland und Österreich dem Exekutivausschuss der ALTEN Group bei.Nach einem Karrierestart bei Renault in Polen kam Olivier Lemaître zur Page Group, wo er 21 Jahre lang tätig war. Er entwickelte das Netzwerk für Südamerika und anschließend für Deutschland. Dort blieb er 10 Jahre lang, um dann die Leitung von Kontinentaleuropa (13 Länder und 59 Niederlassungen) zu übernehmen. Seit 2018 arbeitete er als Generaldirektor von Adecco in Frankreich.ALTEN beschäftigt in Deutschland über 2000 Ingenieure und verfügt über ein Netzwerk aus 25 Niederlassungen, welche die Unternehmen bei ihrer Entwicklungsstrategie sowohl in den Engineering-Bereichen als auch auf dem Gebiet der IT-Services unterstützen.Der Beitritt von Olivier Lemaître erfolgt im Rahmen eines ehrgeizigen Entwicklungsplans für Deutschland.Über ALTENDie ALTEN Group wurde 1988 gegründet und ist heute in mehr als 25 Ländern vertreten. ALTEN hat sich als einer der weltweit führenden Ingenieurdienstleister und Technologieberater etabliert (Gesamtumsatz 2019: 2,62 Mrd. EUR). ALTEN begleitet die Unternehmen in ihrer Entwicklungsstrategie, sowohl in den Engineering-Bereichen als auch auf dem Gebiet der IT-Services. Als echter Engineering-Anbieter beschäftigt ALTEN 36.100 Mitarbeiter, von denen 90 % Ingenieure sind.Alle weiteren Informationen unter: www.alten.com (http://www.alten.com/)KontakteCarla van Benschop - carla@escalconsulting.com - +33 (0)1 73 01 45 52Maja Tailleux - majat@escalconsulting.com - +33 (0)1 44 94 95 65 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1357614/Olivier_Lemaitre_ALTEN.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1357613/ALTEN_Logo.jpgOriginal-Content von: ALTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151034/4780557