Der französische Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) plant die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,20 Euro an seine Aktionäre. Grund hierfür sei eine Steuerrückzahlung über insgesamt 2,2 Mrd. Euro. Über die Ausschüttung werde der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung entscheiden. Die Steuerrückzahlung solle in einer "fairen und ausgewogenen Weise" in die Entwicklung des Unternehmens, die Mitarbeiter sowie die Aktionäre verteilt ...

