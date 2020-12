Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar weiterhin sehr fest notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.45 Uhr 1,2120 Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,2097 Dollar tendiert. Bereits am Vortag war der Euro erstmals seit April 2018 über die Marke von 1,21 US-Dollar gesprungen.Der Euro profitiert dabei nach Einschätzung der Helaba-Analysten von der Schwäche des Dollars ...

