Dietikon (ots) - Jörg Weber, Inhaber und Gründer der Schweizer Modekette Chicorée, tritt nach über 38 Jahren operativer Tätigkeit in den Verwaltungsrat zurück und übergibt die Geschäftsführung an den neuen CEO Thomas Ullmann. Thomas Ullmann arbeitet bereits seit 25 Jahren als COO in den Abteilungen Einkauf und Verkauf im Unternehmen und hat einen wesentlichen Anteil am erfolgreichen Aufbau der Chicorée Gruppe.Neu übernehmen die beiden Söhne Pascal Weber & Mathias Weber die Funktionen als Co-CEOs und treten in die Geschäftsführung ein."Es macht mir grosse Freude mit Thomas Ullmann und meinen beiden Söhnen die operative Führung an die nächste Generation übergeben zu dürfen. In dieser Konstellation und durch meine Funktion als Verwaltungsratspräsident werden wir Chicorée gemeinsam in die Zukunft führen. Angesichts der starken Position am Markt ist der Zeitpunkt für einen Generationenwechsel in der Führung optimal", sagt Jörg Weber.Die Neuaufstellung der Geschäftsleitung bei Chicorée wird per 1. Dezember 2020 vollzogen.Auf WachstumskursDie Chicorée Gruppe steigerte den Gesamtumsatz im Jahr 2019 um 5% auf 159 Millionen CHF und erzielte damit den höchsten Umsatz in der gesamten Unternehmensgeschichte.Im laufenden Jahr 2020 rechnet Jörg Weber mit einem Umsatzrückgang von 10% bedingt durch die Schliessungen wegen Corona. "Dies ist insofern ein erfreuliches Ergebnis, als dass wir auch dieses Jahr den Umsatz ausserhalb der 2-monatigen Schliessungen weiter steigern konnten, was durch die immer noch gute Konsumlust im Discountbereich, eine starke Kollektion, sowie eine weiter massiv verstärkte Kundenbindung zu begründen ist", erläutert Jörg Weber.2020 sind bis anhin 6 neue Filialen eröffnet worden, eine weitere Neueröffnung folgt noch im Dezember.Der Detailbericht zum Geschäftsjahr 2020 wird im Januar 2021 veröffentlicht.Start im E-Commerce und neue OmnichannelservicesFür das Jahr 2021 strebt Chicorée weiterhin ein hohes Tempo und weiteres Wachstum an. Es sind 5 bis 10 neue Standorte geplant. Auch sind nächstes Jahr neue Omnichannelservices wie beispielsweise Click & Collect (Produkte online reservieren und in der Filiale bezahlen bzw. abholen) und derStart in das E-Commerce Business geplant.Pressemitteilung PDF:https://ots.ch/U9DYH4Weitere Presseinfos & Pressebilder:https://chicoree.ch/de/company/presse/Pressekontakt:Chicorée Mode AGKanalstrasse 88953 Dietikon+41 43 244 48 48p.weber@chicoree.chOriginal-Content von: Chicorée Mode AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059304/100860982