Die ACTAQUA GmbH ist ein 2017 gegründetes Technologieunternehmen mit eigener Produktion, Forschung und Entwicklung im Bereich der Dienstleistungen für Immobilien. Erstmals hat das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Schriesheim nun eine Anleihe aufgelegt, um das weitere Wachstum voranzutreiben. Nach dem die 20 Mio. Euro-Anleihe zunächst nur qualifizierten Anlegern angeboten wurde, ist sie nun über die Börse Frankfurt in 1.000er Stückelung handelbar. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Finanzchef Sascha Müller über die ACTAGQUA GmbH und die Anleihe-Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Müller, was treibt die ACTAQUA GmbH an den Kapitalmarkt?

Sascha Müller: Unser Geschäftsmodell ist sehr profitabel, bedingt aber einen relativ hohen Vorfinanzierungsbedarf. Denn wir verkaufen unseren Kunden kein Produkt, sondern eine Dienstleistung - den sachgerechten Betrieb der Trinkwasseranlage über ein intelligentes Regelsystem inklusive Monitoring, Dokumentation und Cloud-Anbindung. In der Regel schließen wir Wartungsverträge über zehn Jahre und erhalten dafür pro Wohneinheit monatliche Zahlungen. Die kompletten Kosten für Material, Montage, Inbetriebnahme und Datenvolumen fallen hingegen innerhalb der ersten drei Monate eines Projekts an. Unsere Innenfinanzierungsfähigkeit stößt zunehmend an Grenzen und die Banken tun sich schwer, unser Geschäftsmodell in ihren Ratingsystemen abzubilden. Der Gang an den Kapitalmarkt ist deshalb die logische Folge.

Anleihen Finder: Erklären Sie uns doch kurz Ihr Geschäftsmodell und Ihr System "PAUL".

Sascha Müller: ACTAQUA ist im Bereich Smart Building tätig. Konkret unterstützen wir Immobilienbetreiber bei der Digitalisierung von Gebäudetechnik und tragen dazu bei, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß zu senken. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf wasserführenden Systemen. Mit dem Regelsystem PAUL haben wir eine Plattform entwickelt, die die Heiz- und Trinkwasseranlage mittels Big Data und künstlicher Intelligenz digitalisiert und dabei Kosten spart und Transparenz schafft. Aktuell betreut ACTAQUA über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit insgesamt mehr als 60.000 Wohneinheiten.

Anleihen Finder: Inwiefern verbessert/vereinfacht Ihre Erfindung die Wasserqualität in Gebäuden?

Sascha Müller: Trinkwasserhygiene setzt die richtige Temperatur, ständige Zirkulation und den regelmäßigen Wasseraustausch im Leitungsnetz voraus. Nun ist aber fast die Hälfte der Heizungs- und Trinkwasseranlagen in deutschen Wohnungen älter als 20 Jahre. Ablagerungen von Rost und Kalk führen hier regelmäßig zu Fließbehinderungen und geben Mikroorganismen ...

