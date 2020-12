Limburg (ots) - Die AMADEUS Group hat ein Drittel der 58 Wohnungen des vielverheißenden Limburger Immobilienprojekts AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991 am ICE Gebiet verkauft.Mit AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991 soll ein moderner Wohnkomplex am ICE Gebiet in Limburg entstehen. Jetzt meldet das Bauträgerunternehmen AMADEUS Group, welches gleichzeitig der Vermarkter und zum eigenen Jubiläum im nächsten Jahr auch Namensgeber ist, dass 30 % der Wohnungen bereits verkauft sind. Die Käufer kämen vor allem aus Frankfurt und dem Umland, teilt das Unternehmen mit. Derzeit seien noch Einheiten zwischen 50 und 90 m² verfügbar. Wie die AMADEUS Group mitteilt, könnten sich Käufer nur noch für eine kurze Zeit dazu entschließen, zwei Wohnungen zusammenlegen zu lassen, um eine Fläche von etwa 150 m² zu erhalten. Bald sei dies jedoch im Rahmen der Verkaufsphasen nicht mehr möglich.Das Projekt AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991 befindet sich mit dem ICE nur 20 Minuten vom Frankfurter Flughafen und 30 Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Mit Lage am ICE Gebiet in Limburg sind die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte nicht weit entfernt. Gebaut wird auf einer Fläche von rund 4.500 m². Vorgesehen sind 58 hochwertige Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten.Modernes Wohnen in bester LageMit AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991 möchte die AMADEUS Group der wachsenden Nachfrage nach Wohnraum in den Speckgürteln von Ballungsgebieten wie Frankfurt begegnen. Das Konzept zielt vor allem auf Pendler und Berufstätige ab, die tagtäglich von der idealen Lage am ICE Gebiet profitieren. Dies ist ebenso von Vorteil für Familien, die nicht inmitten einer Großstadt leben möchten, jedoch auf kurze Wege angewiesen sind.Zukünftigen Bewohnern, die nicht auf öffentliche Verkehrsmittel setzen, kommt die Tiefgarage von AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991 zugute. Zudem sind umliegend feste Außenstellplätze vorgesehen. Die angenehme Parksituation schmiegt sich hervorragend in das gesamte Wohnkonzept ein, welches ein komfortables und anspruchsvolles Wohnen ermöglicht. Die geräumigen Apartments werden mit raumhohen Fenstern ausgestattet und verfügen zukünftig jeweils über Balkon oder Loggia beziehungsweise Wintergarten oder Dachterrasse.Das neue Wohnprojekt eignet sich so nicht nur zu Verwirklichung der eigenen Traumwohnung, sondern auch für eine langfristige Investition in die Rente. Der zentrale Standort in Limburg und die hochwertige Ausstattung machen den Gebäudekomplex zu einem rentablen Investitionsobjekt rund um Frankfurt. Die AMADEUS Group verfügt über eine nahezu 30-jährige Erfahrung auf dem Immobilienmarkt und stellt sicher, dass Käufer diesbezüglich die beste Beratung erhalten. Volker Deifel, Geschäftsführer der AMADEUS Group, rät: "Wenn Sie auf der Suche nach einer hochwertigen Eigentumswohnung in Limburg sind und sich angesprochen fühlen, sollten Sie nicht zu lange zögern. Wohnraum mit ähnlich attraktiven Bedingungen ist in der Regel schnell vom Markt."Über die AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.Pressekontakt:AMADEUS Marketing GmbHRobert-Bosch-Straße 1665549 LimburgTelefon: 06431-9199-0Telefax: 06431-9199-91E-Mail: info@amadeus-group.dehttps://www.amadeus-group.de/Original-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130721/4780614