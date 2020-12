München (ots) -- Die Auswandererfamilie überzeugt mit Jahresbestwert in der jungen Zielgruppe sowie bei den Zuschauern gesamt- 7,9 % MA (14-49 Jahre) um 20:15 Uhr bzw. 7,7 % MA (14-49 Jahre) um 21:15 Uhr- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,4 % Erneuter Erfolg in der Prime Time für "Die Reimanns" bei RTLZWEI. Die neue Folge erzielte am gestrigen Mittwochabend starke 7,9 % MA bei den 14-49-Jährigen und einem Jahresbestwert von 8,2 % MA in der jungen Zielgruppe. Ebenso verfolgen mit bis zu 1,77 Mio. Zuschauer gesamt so viele Menschen wie noch nie zuvor in diesem Jahr die Auswanderer bei ihren neuen Abenteuern.Im Anschluss folgte eine weitere neue Episode "Die Reimanns", die bei den 14-49-Jährigen mit 7,7 % MA zu Buche schlug. Ab 21:15 Uhr verfolgten bis zu 1,15 Mio. Zuschauer gesamt die Reise von Konny und Manu nach Texas, um ihre Kinder zu besuchen.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,4 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 02.12.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deinfo.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4780610