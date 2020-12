Die Infektionszahlen weiter auf hohem Niveau, der Teil-Lockdown in Deutschland deshalb verlängert und nun noch ein Euro, der seinen Aufwärtstrend in den vergangenen 48 Stunden beschleunigt und die 1,20er Marke zum US-Dollar weit hinter sich gelassen hat - dass sich der Deutsche Aktienindex in diesem Umfeld weiter relativ stabil zeigt, ist schon ein wenig erstaunlich. Aus Angst, eine Jahresendrally dann zu verpassen, scheinen sich nur wenige Anleger derzeit von ihren Aktien trennen zu wollen. Andererseits ...

