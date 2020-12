DJ Pischetsrieder soll Vorsitzender des Daimler-Aufsichtsrats werden

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automanager Bernd Pischetsrieder soll im nächsten Jahr Nachfolger von Manfred Bischoff an der Spitze des Daimler-Aufsichtsrates werden. Darauf verständigte sich das Kontrollgremium des Autokonzerns laut Pressemitteilung am Mittwoch. Pischetsrieder war lange BMW-Vorstandsmitglied und stand anschließend sieben Jahre an der Spitze des VW-Konzerns. Dem Daimler-Aufsichtsrat gehört er seit 2014 an.

Bischoff, der seit 2007 Aufsichtsratsvorsitzender bei dem Stuttgarter Konzern ist, wird zur Hauptversammlung am 31. März nächsten Jahres aus dem Kontrollgremium ausscheiden. Insgesamt drei Nachrücker müssen gewählt werden, weil auch Petraea Heynike und Jürgen Hambrecht ihre Posten niederlegen.

Als neue Daimler-Kontrolleure schlug der Aufsichtsrat die Cisco-Managerin Elizabeth Centoni, den Shell-CEO Ben van Beurden und BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller vor. Alle drei würden "ihre umfassenden Kenntnisse im Management, bei Transformationen und der internationalen Märkte einbringen", erklärte der scheidende Aufsichtsratschef Bischoff.

December 03, 2020

