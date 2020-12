(shareribs.com) London 03.12.2020 - Die Rohölbestände in den USA sind in der letzten Woche leicht gesunken. Die Rohölnachfrage bleibt weiter schwach. Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstagmorgen kaum. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 0,7 Mio. auf 488,0 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände liegen damit um sieben ...

