Immer rechtzeitig informiert, wenn der nächste Vorsorge-Termin ansteht: Mithilfe der Wilken E-Marketing Suite hat die Schwenninger Krankenkasse (ab 1. Januar 2021: die vivida bkk) jetzt einen personalisierten Erinnerungsservice aufgebaut. "Durch den Einsatz der E-Marketing Suite sind wir nun in der Lage, die Kommunikation in Sachen Vorsorge weitgehend automatisiert abzuwickeln. Ein Service, der bei unseren Versicherten und Interessenten sehr gut ankommt, da wir sie individuell genau dann ansprechen können, wenn ein entsprechender Termin ansteht", beschreibt Diana Münzer vom Team Marketing der Schwenninger Krankenkasse die gemachten Erfahrungen. Dabei ist für sie vor allem auch die einfache Bedienung der Lösung ein echter Fortschritt: "Mit der Wilken E-Marketing Suite können wir alle unsere Kampagnen eigenständig, schnell und einfach bearbeiten, ohne auf Dritte angewiesen zu sein", erklärt sie. Von den regelmäßigen Untersuchungsterminen für Babys und Kleinkinder über Erinnerungen zur Zahnvorsorge bis hin zur Darmkrebsfrüherkennung laufen in der Zentrale in Schwenningen derzeit rund 40 unterschiedliche Vorsorge-Kampagnen über die Wilken E-Marketing Suite. Auslöser sind dabei die jeweiligen Geburtsdaten. Versicherte können den Dienst nicht nur für sich selbst nutzen, sondern auch für die gesamte Familie aktivieren. Dabei sind für jedes Familienmitglied eigene Mail-Adressen hinterlegbar. Der Service steht auch für Nicht-Mitglieder zur Verfügung. Seit dem Start des Service im September sind rund 1.700 Anmeldungen eingegangen. Insgesamt sind rund 40.000 Kontakte mit gültiger Einwilligung im System erfasst. Testversion für alle Krankenkassen Aufgrund des großen Interesses bietet die Wilken Software Group den Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) jetzt die Möglichkeit, die E-Marketing Suite zu Sonderkonditionen zu testen. "Damit können die Kassen ihrer gesetzlichen Aufklärungs- und Beratungspflicht für die Mitglieder deutlich einfacher und besser nachkommen als mit den klassischen Methoden. Denn statt mit der Schrotflinte zu schießen, etwa über eine Mitgliederzeitschrift, erreichen sie mit der E-Marketing Suite die Versicherten ganz gezielt und persönlich. So erhält der Student andere Informationen als die junge Familie oder die Rentnerin", fasst Christian Wittlinger, als Berater bei der Wilken Software Group für das Projekt verantwortlich, die wesentlichen Vorteile zusammen. Die Nutzung der Testversion ist auf sechs Monate und insgesamt 10.000 Kontakte begrenzt. Inbegriffen ist eine eintägige Benutzerschulung. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.de Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

