Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach den Verlusten der beiden vergangenen Tage blieben die Kurse der deutschen Bundesanleihen zur Wochenmitte wenig verändert, so die Analysten der Nord LB.Überraschend positive Zahlen habe der deutsche Einzelhandel im Oktober gemeldet. Die Einnahmen seien gegenüber dem Vormonat um 2,6% gestiegen. Preisbereinigt (real) habe das Plus genauso hoch gelegen. Im bisherigen Jahresverlauf ergebe sich damit ein Plus von 5,1%, habe besonders am Internet- und Versandhandel (+22,7%) gelegen. Große Verluste habe es hingegen beim stationären Einzelhandel mit Textilien und Co. gegeben, wo 21,2% weniger eingenommen worden sei. ...

