Frankfurt (ots) - Heinz-Walter Friedriszik, besser bekannt als ZIK, war ein Meister seiner Kunst und hatte so ziemlich alle Promis vor der Linse, die das Rheinland besucht haben. ZIK war von 1980 bis zu seinem frühen Tod 2016 Fotograf für den Kölner Express und weit über die Stadt hinaus bekannt. 8.000 ausgewählte Bilder des Kölner Kult-Fotografen können ab sofort über picture alliance lizenziert werden.Das kölsche Original fotografierte Royals und Promis genauso wie Bundespräsidenten. Sein Motto: "Auffallen um jeden Preis". Für ihn zählte immer nur das Foto. "Ich wollte nie 08/15-Bilder machen. Das kann jeder." Und so ziemlich jeder, der ihn einmal erlebt hat, hat ihn nie wieder vergessen. "In der hinteren Reihe stehen - das ist nix für mich", sagte ZIK. Zurückhaltung - ein Wort, das während seiner Arbeit nicht galt.Seine Karriere startete in den 70ern: Alfred Biolek moderierte den "Kölner Treff". Gesendet wurde aus dem Foyer des WDR. Jenseits der Fassade stand das Publikum - und ZIK. Der gestikulierte so lange, bis Bio ihn hereinrief und um Erklärung bat. ZIK: "Wenn Sie auf dem Barhocker sitzen, sieht man Ihre Schuhsohlen - und die Preisschilder, die drunter kleben." Biolek dankt - und macht ihn zu seinem Haus- und Hoffotografen. Herr Friedriszik ist ihm zu lang. Bio kürzt ab. Ab jetzt heißt es ZIK.Berühmt ist sein Foto von Lady Di und Prinz Charles 1987 beim Empfang im Kölner Rathaus. Die Royals hielten Kölsch-Gläser und sollten so auf keinen Fall fotografiert werden. ZIK tat's trotzdem. "Die nur stocksteifrumstehend zu zeigen, wäre doch langweilig gewesen", meinte er trocken. Im Königreich war man wenig amüsiert. ZIK's Kommentar: "Die spinnen, die Briten."Die Bilder von ZIK Images stehen über den picture alliance-Partner United Archives unter www.picture-alliance.com (http://www.picture-alliance.com) zur Verfügung und ergänzen das einzigartige historische Bildangebot der dpa-Tochter. Bei Bedarf können speziell auf Kundenwünsche zugeschnittene Bildauswahlen zusammengestellt und auch durch neu digitalisierte Bilder aus dem analogen dpa-Archiv ergänzt werden.