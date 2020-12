DJ VDMA: Bestellungen erstmals seit Januar nicht mehr rückläufig

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau hat sich im Oktober stabilisiert. Insgesamt erreichten die Bestellungen ihr Vorjahresniveau und waren damit zum ersten Mal seit Januar 2020 nicht mehr rückläufig, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Auch die Auslandsorders lagen auf Vorjahreshöhe, wobei die Aufträge aus den Euro-Ländern um 4 Prozent sanken, während sie aus den Nicht-Euro-Ländern um 2 Prozent zulegten. Im Inland verbuchten die Maschinen- und Anlagenbauer ein kleines Bestellplus von 1 Prozent.

"Das ergibt in der Monatsbilanz eine erfreuliche Null. Ausgewirkt hat sich hierbei freilich auch das niedrige Bestellniveau im vierten Quartal 2019", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. "Die in Folge der zweiten Corona-Welle zunehmenden Einschränkungen und Verunsicherungen haben sich im Oktober noch nicht in den Auftragsbüchern niedergeschlagen", ergänzte er.

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum August bis Oktober sank der Auftragseingang um real 8 Prozent zum Vorjahr. Aus dem Inland kamen 5 Prozent weniger Bestellungen, die Auslandsaufträge blieben um 9 Prozent unter ihrem Vorjahresniveau. Dabei schrumpften die Orders aus den Euro-Ländern ebenso um 9 Prozent wie aus den Nicht-Euro-Ländern.

Der VDMA vertritt mehr als 3.300 Betriebe des mittelständisch geprägten Maschinen- und Anlagenbaus. Die Industrie beschäftigt rund vier Millionen Menschen in Europa, davon mehr als eine Million allein in Deutschland.

