Salesforce will also für fast 28 Milliarden Dollar den Bürochat-Anbieter Slack schlucken. Der Software-Konzern wettet damit darauf, dass auch nach dem Ende der Pandemie mehr als zuvor digital kommuniziert wird, was durchaus nachvollziehbar ist, denn zahlreiche Unternehmen haben gelernt, dass Meetings auch digital gehen - und Kosten sparen! Viel Geld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...