FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.12.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 3200 (3500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES AVON RUBBER PRICE TARGET TO 4065 (3510) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES SHELL TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 2100 (1800) PENCE - BOFA RAISES CENTAMIN TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 150 (160) PENCE - CITIGROUP RAISES 3I GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1363 (1097) PENCE - CITIGROUP RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 420 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 253 (225) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 142 (140) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'SELL' - COMMERZBANK CUTS TUI TO 'HOLD' (BUY) - CORRECTED/SOCGEN STARTS UNILEVER PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5300 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BAT PRICE TARGET TO 4000 (4100) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 43 (40) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 320 (290) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES G4S PRICE TARGET TO 235 (210) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 495 (400) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4630 (4900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2700 (2475) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 325 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 860 (800) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES INTERTEK TARGET TO 6000 (5750) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RESUMES WEIR GROUP WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 1730 PENCE - RBC RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 35 (15) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/COMMERZBANK CUTS TUI TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 5.20 EUR - SOCGEN STARTS UNILEVER PLC NACH VERSCHMELZUNG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5300 PENCE - UBS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3500 (3574) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1440 (1730) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

