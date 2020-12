Köln (ots) - Kunst und Fotografie gehören zusammen wie Romeo und Julia, Sisi und Franz oder Simon und Garfunkel. Eine enge Partnerschaft verbindet auch das Kölner Museum Ludwig und den Online-Fotoservice Pixum. Seit 2014 kooperieren beide mit dem Ziel, tausende wertvolle Analog-Fotografien für die Nachwelt zu bewahren. Pixum unterstützt das Museum als Foto-Partner dabei, die Digitalisierung seiner fotografischen Sammlung voranzutreiben, welche zu den international bedeutenden zählt. Die bestehende Partnerschaft wurde nun offiziell um weitere zwei Jahre verlängert.Fotografieren gehört heute zum Alltag wie das Internet und Social Media. Was manche vergessen, ist, dass die Fotografie vor vielen Jahren analog begann. Damit auch diese einzigartigen analogen Kunstwerke für die Nachwelt erhalten bleiben, digitalisiert das Museum Ludwig seine renommierte fotografische Sammlung und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich.Zu dieser Sammlung gehört zum Beispiel auch der künstlerische Nachlass des Kölner Fotografen Chargesheimer (1924 - 1972). Dank der Unterstützung von Pixum sind bereits 1.350 seiner analogen Werke in den vergangenen zwei Jahren digitalisiert worden. Auch der Nachlass der Fotografin Eva Siao (1911 - 2001) ist inzwischen online verfügbar.Seit Beginn der Kooperation zwischen Pixum und dem Museum Ludwig, wurden fast 7.000 Bilder von insgesamt 70.000 Werken digitalisiert. Mit seiner Sammlung der wichtigsten Positionen der Kunst des 20. sowie 21. Jahrhunderts, gehört das Museum Ludwig zu den bedeutendsten Kunstmuseen Europas.Daniel Attallah, Gründer & CEO von Pixum: "Als Online-Fotoservice verstehen wir Fotografie als kulturelles Erbe. Unser Geschäft besteht ja darin, digitale Bilder in Fotobüchern oder als Abzüge zu drucken und mit dem Museum Ludwig gehen wir den umgekehrten Weg: aus analogen Abzügen unterstützen wir die Digitalisierung dieses kulturellen Erbes. Als 'Kölsches Unternehmen' freuen wir uns natürlich besonders, dass in diesem Jahr nun der Nachlass des Kölner Fotografen Chargesheimer zur Digitalisierung kommt. Und natürlich freuen wir uns auch, unsere Partnerschaft trotz der schwierigen Zeiten weiterführen zu können."Mehr Informationen zum Engagement von Pixum gibt es unter https://www.pixum.de/partnerschaften/kunst-kultur .Bereits digitalisierte Bilder der Sammlung des Museum Ludwig finden sich unter https://www.kulturelles-erbe-koeln.de (https://www.kulturelles-erbe-koeln.de/) .Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4780891