Der Kabinettschef des ungarischen Premierministers Viktor Mihály Orbán bekräftigte am Donnerstag, dass man den Haushaltsvorschlag der Europäischen Union in seiner jetzigen Form nicht akzeptieren könne, wie Reuters berichtete. Zusätzliche Punkte "Der EU-Haushalt oder der Recovery-Fonds können ohne ungarische Zustimmung nicht in Kraft treten." "Wir haben ...

