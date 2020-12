München (ots) - - Die Doku-Serie startet 2021 in Deutschland und Österreich- Prime-Mitglieder erhalten einzigartige Einblicke in die fast 20-jährige Karriere des umstrittenen Rappers sowie einen nie zuvor dagewesenen Zugang zum Privatmensch Anis "Bushido" FerchichiSkandal-Rapper, Songwriter, Plattenproduzent, Ehemann und Familienvater: In seiner fast 20-jährigen Karriere sorgte Anis Ferchichi, alias Bushido, nicht nur für Begeisterung bei seinen Fans, sondern auch für manch negative Schlagzeile. Die Doku-Serie zeigt Bushido ab 2021 bei Amazon Prime Video von einer Seite, die sonst nur seine Vertrauten kennen. Die einzigartigen Einblicke in das Leben des Rappers sind nach Ende eines laufenden Gerichtsverfahrens für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich zum Streamen verfügbar.Die Doku folgt in sechs Episoden der Geschichte eines der erfolgreichsten und umstrittensten Künstlers Deutschlands. Prime-Mitglieder bekommen nicht nur Einblicke in die Anfänge und den steinigen Aufstieg des Rappers Bushido, sondern lernen auch den Familienvater Anis "Bushido" Ferchichi kennen, der mit Frau und Kindern im Berliner Vorzeige-Viertel lebt. Neben seinen Gold- und Platinalben brachten ihn in den letzten Jahren vor allem Konflikte mit dem Gesetz und die Verbindung zum organisierten Verbrechen in die Schlagzeilen - zuletzt sagte er zu seiner Zusammenarbeit mit einem Berliner Clan-Chef vor Gericht aus. Die Folge: seit fast zwei Jahren leben Anis "Bushido" Ferchichi und seine Familie unter Polizeischutz. Die Serie taucht tief in das Familienleben ein, das Produktionsteam hat Anis und Anna-Maria über zwei Jahre begleitet - inklusive aller Höhen, wie dem gemeinsamen Familienurlaub, aber auch den Tiefen. Fans bekommen exklusive Einblicke in ein Leben zwischen Musikvideo-Drehs an exotischen Orten, dem Alltag unter Polizeischutz und dem Versuch, die wohl schwierigsten Jahre für seine Familie bestmöglich zu meistern. Neben seiner Frau Anna-Maria kommen in der Doku-Serie wichtige Akteure aus der Musikindustrie und langjährige Weggefährten des Rappers zu Wort - doch auch Kritiker Bushidos finden in der Serie eine Stimme.Die Doku-Serie ergänzt das umfangreiche Angebot an tausenden Filmen und Serienepisoden bei Prime Video, darunter weitere deutsche Produktionen wie die Amazon Original Serien Deutschland89, Der Beischläfer, Bibi & Tina, Pastewka, Inside SG Flensburg-Handewitt und der Amazon Original Film SCHW31NS7EIGER Memories - Von Anfang bis Legende, sowie die kommenden Amazon Original Serien Binge Reloaded und LOL: Last One Laughing Deutschland. Zudem haben Prime-Mitglieder Zugriff auf preisgekrönte Amazon Original Serien wie die Emmy-Gewinner Fleabag und The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy's Jack Ryan, The Boys, Hunters, Homecoming, Good Omens und Carnival Row, Amazon Original Filme wie Borat Anschluss Moviefilm, sowie zahlreiche lizensierte Inhalte in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit.Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können die Doku-Serie über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Fire TV, Fire TV-Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast oder online unter Amazon.de/primevideo (http://www.amazon.com/originals) streamen. Mitglieder können die Serie auch auf mobile Geräte downloaden, um sie offline ohne zusätzliche Kosten für ihre Mitgliedschaft anzusehen. Der offizielle Titel der Amazon Exclusive Doku-Serie wird später angekündigt.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/4780933