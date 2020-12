Der Reisekonzern TUI erhält 1,8 Milliarden Euro Hilfe in Summe, die vom Bund und von privaten Investoren zur Verfügung gestellt werden. Sie sollen einen möglichen finanziellen Absturz wegen der Urlaubsbeschränkungen in der Corona-Krise vorbeugen. Immerhin ist TUI der weltgrößte Reiseanbieter, wie auch das Bundeswirtschaftsministerium noch einmal in der Pressemitteilung verankerte. ...

