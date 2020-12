Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Creality 3D ist ein professioneller Hersteller von 3D-Druckern, der sich auf die Integration von Forschung im Bereich der 3D-Drucksoftware, 3D-Druckerdesign sowie den Vertrieb und Wiederverkauf von 3D-Druckern als Ganzes spezialisiert hat. Rechtzeitig vor der bevorstehenden Urlaubssaison bereitet sich Creailty 3D auf seine Werbeaktionen vor.Viele Creality 3D-Drucker werden bei den folgenden Online-Distributoren verkauft. Alle Endbenutzer von Creality können das Angebot dieser Online-Shops aufmerksam verfolgen, um in der Urlaubszeit von den günstigen Preisen zu profitieren und weitere Informationen über die damit verbundenen Werbeaktionen zu erhalten.Website von Creality 3D: https://creality3d.shop/officialWebsite von Banggood: https://www.banggood.com/search/creality.html?from=navWebsite von Tomtop: https://www.tomtop.com/search/creality.htmlWebsite von SainSmart: https://www.sainsmart.com/pages/search-results-page?q=crealityOffizielle Website von Creality 3D: https://www.creality3dofficial.com/ Weitere Einzelheiten über die 3D-Druckerserie:Ender-3 3D-Drucker:Der Creality 3D-Drucker Ender-3 ist derzeit einer der besten FDM-Drucker unter $200, der wegen seiner Leistung und Vielseitigkeit begehrt ist.Ender-5 3D-Drucker:Diese neueste Maschine verfügt über einen großen kastenförmigen Aluminium-Metallrahmen, der das begrenzte Bauvolumen seiner Vorgänger erweitert.CR-10 3D-Drucker:Das prägende Merkmal dieses Druckers ist seine nüchterne Bauweise: überall sauber verarbeitete, schwarz beschichtete Aluminiumschienen, ein schlichtes 300 x 300-mm-Glasdruckbett, und alle Bedienelemente sind ordentlich in einem Steuerkasten mit montiertem Glühfadenhalter untergebracht.CP-01 3D-Drucker:Mit mehr Funktionen unterstützt der Creality 3D-Drucker CP-01 drei Arten von Kunststoffmaterialien, so dass Anwender mehr verschiedene 3D-Druckmodelle erstellen können.Bitte schauen Sie sich unsere Creality Online-Shops an, um von den Einkaufsangeboten zum Fest zu profitieren.Treten Sie Creality 3D (https://www.creality.com/blog-detail/creality-merchants-promotional-activity) bei, um mehr über den 3D-Druck zu erfahren und den Komfort der Technologie zu genießen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1345649/Creality_Annual_Promotional_Season.jpgPressekontakt:Summer Wu+86-18823766835Original-Content von: CREALITY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151037/4780955