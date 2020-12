Pasching, Österreich (ots) - Neue Hundebesitzer in Deutschland dürfen sich freuen: Ab sofort unterstützt Tractive gemeinsam mit Rosengarten und Tierheimhelden frischgebackene Hundeeltern und ihr neues vierbeiniges Familienmitglied landesweit mit der Willkommensbox-Initiative. 100.000 Willkommensboxen werden in den kommenden Wochen an Tierärzte, Tierheime und Züchter in ganz Deutschland ausgeliefert, um diese kostenlos an neue Hundebesitzer auszugeben. Zudem ist die Willkommensbox in Deutschlands Kölle Zoo Filialen ab einem Einkaufswert von 50 EUR gratis verfügbar.Weitere Text- und Bildmaterialien zur Willkommensbox-Initiative finden Sie hier (https://www.kc-press.de/lookbook/gratis-willkommensboxen-fuer-deutschlands-neue-hundebesitzer/).In der Box befinden sich neben einem Gutschein für einen kostenlosen Tractive GPS Tracker verschiedene hochwertige Produktproben, Gutscheine und mehr von ausgewählten namhaften Partnern wie Kölle Zoo, Purina Deutschland und Mera Tiernahrung. Weitere bekannte Namen der Haustierbranche wie Tierversicherung Coya, Elanco Animal Health, StyleSnout Hundezubehör, Petplus Tiernahrungsergänzung, Pezz Life Gesundheitstest und die Versicherung helden.de stellen ebenfalls ihre innovativen Produkte und Services in der Box vor.Tractive spendet 100.000 GPS TrackerIn jeder der 100.000 Willkommensboxen befindet sich ein Gutschein für einen kostenlosen GPS Tracker, um das neue Familienmitglied immer und überall mittels Smartphone orten zu können. "Besonders Welpen und adoptierte Hunde sind in der ersten Zeit bei einer neuen Familie gefährdet, wegzulaufen. Sie sind neugierig, können rasch abgelenkt werden oder erschrecken leicht und schon sind sie über alle Berge. Wir möchten Haustierbesitzer bereits in einem frühen Stadium abholen und ihnen zeigen, dass es hier eine einfache Möglichkeit gibt, ihren Liebling immer in Sicherheit zu wissen.", meint Michael Hurnaus, Gründer und CEO von Tractive.Erstausstattung für den VierbeinerNeue Hundebesitzer sind oft unsicher, wenn es um die Erstausstattung ihres Vierbeiners geht und sind mit dem Informationsangebot am Markt überfordert. Mit der Willkommensbox erhalten sie die notwendigen Tipps, Produktproben und Gutscheinaktionen, um für den Start im neuen Zuhause bestens gerüstet zu sein. Der Anstieg der Adoptionen in Tierheimen seit Beginn der Corona-Krise zeigt, dass der Bedarf an Haustierfuttermittel und -zubehör höher als je zuvor ist. Der kostenlose GPS Tracker bietet dabei ein zusätzliches Stück Sicherheit für den Hund und dessen Besitzer. Auch Hundeprofi Martin Rütter freut sich über die Aktion: "Ich kann jedem Hundehalter, dem die Sicherheit und Gesundheit seines Vierbeiners wichtig ist, Tractive ans Herz legen. Ich nutze es auch selbst für meine Hündin Emma und bin begeistert."Es ist nicht das erste Mal, dass Tractive GPS Tracker spendet. Nach dem Pilotprojekt mit 10.000 Welpenboxen in Österreich wird die erfolgreiche Aktion nun gemeinsam mit Rosengarten und der gemeinnützigen Organisation Tierheimhelden nach Deutschland gebracht. Mit dem in der Willkommensbox enthaltenen Gutschein für den GPS Tracker möchte Tractive Hundebesitzern gleich von Beginn an aufzeigen, dass es einen einfachen Weg gibt, den Vierbeiner immer im Blick zu haben - und es obendrein großen Spaß macht, die Wege und Aktivitäten ihres tierischen Gefährten am Smartphone zu verfolgen.Tierärzte, Tierheime und Züchter können kostenlos Willkommensboxen mit einer E-Mail an willkommensbox@tractive.com (mailto:willkommensbox@tractive.com) beziehen.Über die Initiatoren der WillkommensboxTractive ist Weltmarktführer im Bereich GPS Tracking für Katzen sowie Hunde und hat es sich zum Ziel gesetzt, Haustieren ein sicheres, gesundes und glückliches Leben zu ermöglichen.Tierheimhelden ist eine gemeinnützige Plattform zur Tiervermittlung, um Tiersuchende und Tierheime im gesamten deutschsprachigen Raum zu vernetzen.Rosengarten ist ein erfahrener Familienbetrieb im Bereich der Tierbestattung, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Tierhaltern einen würdevollen Abschied von Ihren geliebten Haustieren zu ermöglichen.Pressekontakt:KARKALIS COMMUNICATIONS GmbHChristina Langnerc.langner@karkalis-communications.com+49 (0)89 21 89 64 55Original-Content von: Tractive GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119565/4781059