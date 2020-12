DJ BA startet Pilotprojekt zur Fachkräfteeinwanderung

Von Andreas Kißler

NÜRNBERG/BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und die DIHK Service GmbH haben laut BA mit "Hand in Hand for international Talents" ein neues Projekt gestartet, um gezielt Fachkräfte aus Brasilien, Indien und Vietnam für Deutschland zu gewinnen. "Trotz der Pandemie und der damit verbundenen Situation am Arbeitsmarkt bleibt Fachkräftesicherung ein wichtiges Thema", betonte die BA. Auch jetzt blieben in verschiedenen Berufen Fachkräfteengpässe bestehen und könnten sich künftig weiter verstärken, auch im Industrie- und Dienstleistungssektor.

Das vom Wirtschaftsministerium geförderte Projekt, das mit einer virtuellen Auftaktveranstaltung starte, unterstütze Unternehmen in den Zielregionen dabei, ausländische Fachkräfte in IHK-Berufen mit hohen Fachkräftebedarfen wie zum Beispiel Telekommunikationstechniker oder Softwareentwickler zu finden. Ziel sei es, jetzt die erforderlichen Netzwerke, Strukturen und Prozesse aufzubauen und zu erproben. So könne unmittelbar und schlagkräftig agiert werden, sobald der Bedarf an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt wieder deutlich steige. Das Projekt beginnt den Angaben zufolge in den Pilotregionen Düsseldorf, Erfurt, Lübeck, Reutlingen und Rostock.

December 03, 2020 06:23 ET (11:23 GMT)

