Delticom befindet sich im Umbruch. Die Gesellschaft will sich in Zukunft wieder auf das profitablere Kerngeschäft mit Reifen und Kompletträdern fokussieren. Aktivitäten wie das Geschäft mit Autoersatzteilen und Schmierstoffen oder der Ausflug in die Welt des Online-Lebensmittelhandels wurden eingestellt. Die jüngsten Zahlen zeigen: Die Restrukturierung trägt Früchte und läuft besser als gedacht.Der Umstrukturierungsprozess nimmt Formen an und läuft deutlich besser als bisher gedacht. Dem Vernehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...