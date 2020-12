Bis 2025 soll das Unternehmen eine positive CO2-Bilanz haben und hauptsächlich Schokolade aus nachhaltigem Anbau anbieten. Zudem will Barry Callebaut das Problem der Kinderarbeit in Angriff nehmen.Im vergangenen Geschäftsjahr (per August 2020) hat das Unternehmen laut dem am Donnerstag veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...