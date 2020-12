DJ tktVivax-Gruppe komplettiert Führung: Florian Donath neuer CTO

Mit Florian Donath (37) übernimmt jetzt ein ausgewiesener Praktiker beim Ausbau von Breitbandnetzen die Aufgabe des CTO in der tktVivax-Gruppe. Donath war zuvor COO bei der vitronet GmbH und komplettiert seit 1. Dezember 2020 das tktVivax-Führungstrio neben CEO Dirk Fieml und Matthias-Magnus Dudzus, der nun auch zum CFO der Gruppe berufen wurde. Daneben wird Florian Donath neuer Geschäftsführer der Tochter Vivax Engineering GmbH. âEURzFlorian Donath verfügt über jahrelange Erfahrungen beim Bau von Glasfasernetzen und kennt sich in allen Phasen der praktischen Umsetzung bestens aus. Mit diesem Hintergrund wird er unser Portfolio deutlich erweitern und sich neben Beratung und Planung von Breitbandnetzen nun vor allem auch auf Themen wie die Projektbegleitung und Bauüberwachung vor Ort konzentrieren", erläutert Dirk Fieml die Schwerpunkte. Das Team der Vivax Engineering GmbH soll dazu in den kommenden Monaten das Team deutlich ausgebaut werden. CFO Matthias-Magnus Dudzus ist zudem Geschäftsführer der Vivax Consulting GmbH. Für das Software-Geschäft der Vivax Solution GmbH zeichnet weiterhin Sven Siebrands verantwortlich. Der bisherige tktVivax-Geschäftsführer Philipp Bode zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück, bleibt dem Unternehmen aber als Mitgesellschafter der Gruppe treu. Florian Donath startete seine Karriere 1999 mit einer Ausbildung beim Landesbetrieb Straßenbau NRW und studierte anschließend Bauingenieurwesen sowie technische Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Bochum. Von 2007 bis 2017 durchlief er unterschiedliche Stationen als Bau- und Abteilungsleiter bei der Kölner Debuschewitz Verkehrstechnik GmbH & Co. KG. Danach wechselte er zur vitronet GmbH, Essen, wo er zuletzt als COO tätig war. Parallel dazu war er als Dozent bei der Handwerkskammer zu Köln und beim Rheinischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln aktiv. Kontaktdaten: tktVivax GmbH - Dirk Fieml Drakestraße 24 - 12205 Berlin Tel: +49 30 700 159 805 d.fieml@tkt-vivax.de www.tkt-vivax.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com Die tktVivax GmbH mit Sitz in Berlin und Niederlassungen in Stuttgart (Backnang) und Köln unterstützt ihre Kunden im Bereich zukunftsorientierter Telekommunikationstechnologien sowie mit Organisations-, Prozess- und Digitalisierungsberatung in der kommunalen Versorgungswirtschaft. Mit rund 50 Mitarbeitern deckt das Beratungsunternehmen ein breites Spektrum von der Analyse, Strategiefindung und Fördermittelberatung über die Neu- und Umgestaltung von Prozessen und Organisationen in allen Bereichen der Versorgungswirtschaft bis hin zur Planungs- und Umsetzungsbegleitung von Glasfaser- und 5G-Infrastrukturen an. Zielgruppe sind sowohl Stadtwerke als auch Kommunalverwaltungen. Dies ist eine Presseinformation der tktVivax GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

