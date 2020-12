DJ Bahn nimmt dieses Jahr 25.000 Einstellungen vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit 25.000 Einstellungen, darunter 4.700 Nachwuchskräfte, hat die Deutsche Bahn (DB) dieses Jahr in der Corona-Krise nach eigenen Angaben ein Rekordniveau erreicht und damit ihr entsprechendes Ziel vorzeitig geschafft. Um die Eisenbahn weiter zu stärken und auszubauen, werde die DB auch im nächsten Jahr massiv Personal einstellen und ausbilden. Mit der Gewerkschaft EVG seien mindestens 18.000 Jobzusagen verabredet, besonders in eisenbahnspezifischen Fachberufen wie Zugpersonal oder in der Instandhaltung.

Die größten fünf Berufsgruppen, in denen die Bahn 2020 einstelle und qualifiziere, seien Schienen- und Schienenfahrzeug-Instandhaltung (3.200), Triebfahrzeugführer (2.100), Zugservice (2.000), Ingenieure (1.700) und IT-Experten (1.200). "Die DB hält trotz der Corona-Krise Wort: Während andere Stellen abbauen, investiert die Bahn mitten in schwierigen Zeiten weiter in Personal genauso wie in Züge oder in Bahnhöfe", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler bei einer Online-Pressekonferenz, bei der er "die 25.000ste Kollegin" offiziell begrüßte. "Sicherheit und Stabilität für Arbeitsplätze - das haben wir im Frühjahr in unserem Bündnis für die Bahn versprochen", betonte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

"Mit 25.000 Neueinstellungen melden wir jetzt Vollzug." Alle Mobilitätsunternehmen würden die Auswirkungen der Krise in den nächsten Jahren sehr spüren. Scheuer stellte fest, "dass der Individualverkehr zunimmt, ... und dass die öffentlichen Verkehrsmittel fast leer sind". Die Regierung wolle die Menschen aber nach der Corona-Krise "wieder begeistern für die öffentlichen Verkehrsmittel".

Seiler hob zudem hervor, die Bahn habe dieses Jahr 400.000 Bewerbungen erhalten. Man habe innerhalb kürzester Zeit "den gesamten Rekrutierungsprozess digitalisiert". Monatlich könnten nun 6.000 Bewerbungsgespräche digital geführt werden. Die Bahn sei insgesamt gewachsen. "In Summe werden wir Ende des Jahres rund 5.000 Beschäftigte mehr an Bord haben", erklärte der Personalvorstand. Diese seien im operativen Bereich angesiedelt, insbesondere Fahrdienstleiter, im Baubereich und den Bereichen Reinigung und Sicherheit. In diesen Bereichen auch künftig weiter zuzulegen, sei "auch der Plan, den wir nächste Woche mit dem Aufsichtsrat besprechen".

