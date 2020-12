Der weltgrößte Glücksspielkonzern Flutter Entertainment bleibt auf Expansionskurs. Am Donnerstag gab die Mutter von Paddy Power, Betfair, PokerStars und Co einen neuen Milliarden-Deal bekannt. An der Börse kommt der richtig gut an, die Aktie legt zweistellig zu und klettert auf ein neues Rekordhoch.Flutter übernimmt für 4,18 Milliarden Dollar den 37,2-Prozent-Anteil von Fastball an der eigenen Tochter FanDuel. Die Beteiligung von Flutter erhöht sich damit auf 95 Prozent. Die verbleibenden fünf Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...