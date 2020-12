Fronleichnam, TX, 3. Dezember 2020 - Uranium Energy Corp (NYSE-Amerikaner: UEC; "UEC" oder die "Gesellschaft" - https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-best-position-for-restart-of-us-uranium-production/ ) freut sich, berichten zu können, dass der Ausschuss für Umwelt und öffentliche Arbeiten (EPW) des US-Senats einen überparteilichen Gesetzentwurf mit dem Titel American Nuclear Infrastructure Act (ANIA) verabschiedet hat. Neben anderen Bestimmungen enthält der Gesetzentwurf ein Jahresprogramm für eine nationale strategische Uranreserve (UR) der USA.

Der Vorsitzende des EPW-Senatsausschusses, Senator Barrasso, erklärte:

"Der American Nuclear Infrastructure Act wird die internationale Führungsrolle der USA fördern, Amerikas nukleare Brennstoffversorgungskette erhalten, verhindern, dass mehr Kohlenstoffemissionen in unsere Atmosphäre gelangen, und unsere wirtschaftliche, energetische und nationale Sicherheit schützen. "

Amir Adnani, CEO und Präsident der UEC, bemerkte dazu: "Der parteiübergreifende Nuclear Infrastructure Act ist eine weitreichende Gesetzgebung, die für die Unterstützung der amerikanischen Kernbrennstoffindustrie, der nationalen Sicherheit und der sauberen Energie wichtig ist. Die Gesetzgebung wird einen klaren Weg für die Umsetzung der Uranreserve der USA bieten und eine starke Plattform für die Wiederbelebung der Uranindustrie der USA bilden.

Die voll lizenzierten und kostengünstigen ISR-Projekte von UEC in Texas und Wyoming positionieren das Unternehmen in einer idealen Position, um ein konkurrenzfähiger Lieferant für die Uranreserven der USA zu sein und darüber hinaus den Bedarf der amerikanischen und globalen Versorgungsunternehmen zu decken".

Abschnitt 402 des ANIA legt fest, dass der Energieminister spätestens 60 Tage nach Datum des Erlasses, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln, ein Programm zum Betrieb einer Uranreserve mit der im Atomgesetz von 1954 festgelegten Befugnis einrichtet.

Neben anderen Bestimmungen darf das US-Energieministerium nach dem Gesetz nur Uran erwerben, das aus Anlagen gewonnen wird, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von der Nuclear Regulatory Commission oder gleichwertigen staatlichen Behörden genehmigt sind. Uran von Unternehmen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle der Russischen Föderation oder der Volksrepublik China befinden oder der Gerichtsbarkeit der Russischen Föderation oder der Volksrepublik China unterliegen, ist von der Teilnahme am UR-Programm ausgeschlossen.

Für jedes Finanzjahr, das nach dem Datum des Erlasses beginnt, nimmt der Sekretär in die dem Kongress vorgelegte Budgetbegründung Stellung:

(1) einen Antrag auf Beträge für den Erwerb, den Transport und die Lagerung von Uran in der Uranreserve; oder

(2) eine Erklärung, warum für den Erwerb, den Transport oder die Lagerung von Uran in der Uranreserve keine Beträge beantragt werden.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist ein in den USA ansässiges Uranbergbau- und Explorationsunternehmen. In Südtexas ist der Hub-and-Spoke-Betrieb des Unternehmens durch die voll lizenzierte Hobson-Verarbeitungsanlage verankert, die für die ISR-Projekte Palangana, Burke Hollow und Goliad von zentraler Bedeutung ist. In Wyoming kontrolliert die UEC das Projekt Reno Creek, das größte genehmigte ISR-Uranprojekt in den USA, das vor dem Bau steht. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay, ein Uran-/Vanadiumprojekt in Colorado und ein großes, hochgradiges Ferrotitanprojekt in Paraguay. Die Betriebe des Unternehmens werden von Fachleuten mit einem anerkannten Profil für Spitzenleistungen in ihrer Branche geleitet, ein Profil, das auf vielen Jahrzehnten praktischer Erfahrung in den Schlüsselaspekten der Uranexploration, -erschließung und -gewinnung basiert.

