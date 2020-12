Der Veranstalter hat die Energy Storage Europe 2021 aufgrund des aktuellen COVID-19-Infektionsgeschehens in Europa abgesagt. Die nächste Veranstaltung findet turnusgemäß im Frühjahr 2022 statt.Grafik: Messe Düsseldorf Die Energy Storage Europe 2021, Fachmesse für Energiespeichersysteme, wird auf Grund der anhaltend hohen Infektionszahlen in ganz Europa nicht wie geplant vom 16. bis 18. März 2021 in Düsseldorf durchgeführt. Hinzu kommt die Bund-Länder-Entscheidung vom 25.11.2020, wonach Messen weiterhin ...

