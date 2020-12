Wegen der Pandemie fand die Preisverleihung des Europäischen Solarpreises 2020 online statt und wurde live übertragen. Eurosolar vergibt den Preis seit 1994 für herausragende Projekte zur regenerativen und dezentralen Energieversorgung in Europa.Foto: Eurosolar Der Europäische Solarpreis 2020 wurde an neun Changemaker verliehen, die für die Energiewende kämpfen. Eurosolar verlieh den Europäischen Solarpreis heute an Akteure aus sieben verschiedenen Nationen. Die Preisträger in den Kategorien Kommunen, ...

